Совет ЕС продлил персональные санкции за «подрыв суверенитета Украины» на полгода
- РИА Новости
«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на шесть месяцев», — говорится в тексте официального заявления.
Таким образом, срок действия рестрикций был продлён до 15 марта 2023 года.
В ЕС напомнили, что санкции предусматривают ограничения на поездки физлиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.
Ограничительные меры введены против 1206 физических и 108 юридических лиц.
Ранее стало известно, что Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией с 12 сентября.