Совет ЕС продлил персональные санкции за «подрыв суверенитета Украины» на полгода

Совет Евросоюза на полгода продлил действие персональных санкций за «подрыв суверенитета Украины», действующих с 2014 года.

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на шесть месяцев», — говорится в тексте официального заявления.

Таким образом, срок действия рестрикций был продлён до 15 марта 2023 года.

В ЕС напомнили, что санкции предусматривают ограничения на поездки физлиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

Ограничительные меры введены против 1206 физических и 108 юридических лиц.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией с 12 сентября.