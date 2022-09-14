Небензя: большая часть делегации России ещё не получила визы для участия в ГА ООН

Соединённые Штаты не выдали визы большей части делегации России на Генассамблее ООН. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Части делегации, которая летит с министром (иностранных дел России Сергеем Лавровым. — RT), визы выдали. Большей части визы не выдали», — приводит его слова РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что российская сторона ждёт скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая поедет на неделю высокого уровня Генассамблеи.

13 сентября стало известно, что Лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН.