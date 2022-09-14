Премьер-министр Швеции Андерссон заявила, что 15 сентября подаст в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признаёт поражение на парламентских выборах и в четверг, 15 сентября, подаст в отставку.

«Завтра (15 сентября. — RT) я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса (формирования правительства) перейдёт к спикеру и парламенту», — приводит её слова ТАСС.

Лидеры стран — членов НАТО 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию к вступлению в военно-политическое объединение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу укрепит позиции на Крайнем Севере.