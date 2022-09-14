Россия призвала Киргизию и Таджикистан принять меры для пресечения провокаций на границе

В МИД России призвали Киргизию и Таджикистан принять необходимые меры для пресечения провокаций на границе и выразили готовность помочь решить пограничные вопросы на долгосрочной основе.

«Призываем обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле... Выражаем готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявила, что перестрелка между пограничниками на киргизско-таджикской границе в Баткенской области Киргизии прекратилась.

Руководители приграничных регионов Киргизии и Таджикистана начали переговоры в связи с обострением.