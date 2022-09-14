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Главы приграничных регионов Киргизии и Таджикистана обсуждают ситуацию на границе

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Руководители приграничных регионов Киргизии и Таджикистана начали переговоры в связи с обострением ситуации на общем участке границы.
Главы приграничных регионов Киргизии и Таджикистана обсуждают ситуацию на границе
  • Gettyimages.ru
  • © Laurie Noble

Об этом сообщает Погранслужба киргизского Госкомитета нацбезопасности.

«В местности Радар Баткенского района началась встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана, возглавляемых руководителями Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что во встрече также принимают участие пограничные представители сторон, «руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик».

Ранее Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявила, что перестрелка между пограничниками на киргизско-таджикской границе в Баткенской области Киргизии прекратилась.

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