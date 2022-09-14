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В Турции ещё не определились с позицией по членству в ШОС

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Турция пока не приняла решения о членстве в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
В Турции ещё не определились с позицией по членству в ШОС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он отметил, что Анкара является партнёром по диалогу в ШОС по аналогии с Азербайджаном. 

«Мы были приглашены (на саммит в Самарканде. — RT) в качестве специального гостя в рамках этого статуса. В результате мы развиваем наши отношения с этим регионом. Решение о членстве не принято», — цитирует министра РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что приглашение о членстве также не поступало.

Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве государства-члена.

Также сообщалось, что лидеры ШОС рассмотрят заявку Мьянмы на получение статуса партнёра на встрече в Самарканде.

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