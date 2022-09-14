Глава Еврокомиссии заявила, что приедет на Украину для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что направляется в среду, 14 сентября, на Украину для встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Еврокомиссии намерена обсудить восстановление Украины и её доступ к внутреннему рынку ЕС.

«Я направляюсь сегодня на Украину, чтобы обсудить всё это с президентом Зеленским», — сказала она, выступая с отчётом перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки.