Глава Еврокомиссии заявила, что приедет на Украину для встречи с Зеленским
- AP
- © Jean-Francois Badias
Об этом пишет РИА Новости.
Председатель Еврокомиссии намерена обсудить восстановление Украины и её доступ к внутреннему рынку ЕС.
«Я направляюсь сегодня на Украину, чтобы обсудить всё это с президентом Зеленским», — сказала она, выступая с отчётом перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки.