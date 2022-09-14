Haberler: лидеры Балкан попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой

Балканские государственные руководители попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудить поставки газа в их страны в зимний период, сообщает турецкое издание Haberler со ссылкой на главу Минсельхоза республики Вахита Киришчи.

Как напоминает портал, Эрдоган совершил турне по балканским странам. На текущей неделе он должен принять участие в саммите ШОС в Самарканде, где встретится с Путиным.

Киришчи сообщил, что президенты и премьер-министры «всех трёх стран», которые посетил Эрдоган, а также министры «на уровне собеседников» попросили турецкого президента передать послание Путину и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы они «не сокращали ни мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период».

Как ожидается, президент России в рамках саммита ШОС проведёт встречи с главами Киргизии, Азербайджана, Ирана, Туркмении, а также премьерами Индии и Пакистана.

Кроме того, Путин проведёт переговоры с Эрдоганом и Алиевым.