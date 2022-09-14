Haberler: лидеры Балкан попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой
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Как напоминает портал, Эрдоган совершил турне по балканским странам. На текущей неделе он должен принять участие в саммите ШОС в Самарканде, где встретится с Путиным.
Киришчи сообщил, что президенты и премьер-министры «всех трёх стран», которые посетил Эрдоган, а также министры «на уровне собеседников» попросили турецкого президента передать послание Путину и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы они «не сокращали ни мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период».
Как ожидается, президент России в рамках саммита ШОС проведёт встречи с главами Киргизии, Азербайджана, Ирана, Туркмении, а также премьерами Индии и Пакистана.
Кроме того, Путин проведёт переговоры с Эрдоганом и Алиевым.