МИД: ЕС пытается вытеснить Россию из Закавказья

Европейский союз имеет целью вытеснить Россию из Закавказья, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трёхстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой», — цитирует РИА Новости Гончара.

По его словам, в ЕС не скрывают, что их целью является вытеснение России из Закавказья.

Он отметил, что активизация Евросоюза по Южному Кавказу произошла на фоне санкционной кампании Запада против России.

Ранее Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договорённости направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.