Боррель в разговоре с главой МИД Азербайджана призвал к деэскалации на границе с Арменией

Глава евродипломатии Жозеп Боррель провёл переговоры с главой МИД Азербайджана, в ходе которых призвал к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Подробно обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с министром иностранных дел Азербайджана. Призвал к деэскалации и соблюдению режима прекращения огня», — написал он в Twitter.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».