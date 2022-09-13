Росавиация: несколько российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы на Кубу

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о планах нескольких российских авиакомпаний запустить полёты на Кубу.

Информация об этом появилась на сайте Росавиации во вторник, 13 сентября.

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнёров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полёты на Кубу в ближайшее время», — говорится в сообщении ведомства.

Министр туризма Кубы отметил, что в республике созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания российских туристов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии назвал популярные направления зимнего сезона.