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Росавиация: несколько российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы на Кубу

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Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о планах нескольких российских авиакомпаний запустить полёты на Кубу.
Росавиация: несколько российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы на Кубу
  • Gettyimages.ru
  • © Buena Vista Images

Информация об этом появилась на сайте Росавиации во вторник, 13 сентября.

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнёров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полёты на Кубу в ближайшее время», — говорится в сообщении ведомства.

Министр туризма Кубы отметил, что в республике созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания российских туристов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии назвал популярные направления зимнего сезона.

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