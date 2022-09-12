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В РСТ назвали популярные направления зимнего сезона

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал популярные направления зимнего сезона.
В РСТ назвали популярные направления зимнего сезона
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что прежде всего речь идёт о Египте, Турции, ОАЭ, Сейшелах и Мальдивах.

Как отметил эксперт, в международном сегменте есть такие новые направления, как Куба, Венесуэла и Иран.

Что касается внутреннего туризма, то Горин назвал горнолыжные направления, в том числе на Кубани. Также это Шерегеш, Архыз, Домбай и Белокуриха.

«Популярны и экскурсионные путешествия: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород», — добавил эксперт.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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