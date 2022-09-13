Генконсул Франции в России не подтвердил рост отказов в визах российским студентам

Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не смог подтвердить данные об увеличении числа отказов или аннулирования виз для российских студентов.

«Мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз», — сказал он РИА Новости.

Ранее один из студентов рассказал агентству, что получил отказ в студвизе во Франции, хотя все документы были оформлены правильно. По его словам, в последние две недели некоторым отказывают в таком типе виз или аннулируют действующие.

Во французском посольстве в Москве ранее сообщили, что Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам, но с увеличением визового сбора и сроков рассмотрения запросов.