Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам
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«Визовый сбор увеличивается с €35 до €80 для всех», — говорится в заявлении.
Кроме того, срок рассмотрения запроса на визу может занять до 45 дней.
Уточняется, что данное решение не распространяется на получение долгосрочных виз.
Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.
В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.
Правило будет применяться с 12 сентября.