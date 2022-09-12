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Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам

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Во французском посольстве в Москве сообщили, что Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам, но с увеличением визового сбора и сроков рассмотрения запросов.
Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам
  • Gettyimages.ru

«Визовый сбор увеличивается с €35 до €80 для всех», — говорится в заявлении.

Кроме того, срок рассмотрения запроса на визу может занять до 45 дней.

Уточняется, что данное решение не распространяется на получение долгосрочных виз.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября. 

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