Во французском посольстве в Москве сообщили, что Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам, но с увеличением визового сбора и сроков рассмотрения запросов.

«Визовый сбор увеличивается с €35 до €80 для всех», — говорится в заявлении.

Кроме того, срок рассмотрения запроса на визу может занять до 45 дней.

Уточняется, что данное решение не распространяется на получение долгосрочных виз.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября.