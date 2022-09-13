США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

США призывают Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Он выразил обеспокоенность сообщениями об инцидентах вдоль армяно-азербайджанской границы.

«Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем немедленно прекратить любые военные действия», — цитирует Блинкена ТАСС.

В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.

Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.

В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».

На сайте армянского Министерства обороны говорится, что «интенсивная перестрелка» с азербайджанской стороной продолжается, а «Вооруженные силы Армении дают соразмерный ответ».

Вместе с этим азербайджанское оборонное ведомство заявляет, что «в ответ на масштабную провокацию» азербайджанская армия «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки».