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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР укрепление двустороннего сотрудничества

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД ЮАР Наледи Пандор укрепление двустороннего сотрудничества.
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР укрепление двустороннего сотрудничества
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по основным темам двусторонних отношений с акцентом на углубление политического диалога, наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и иного сотрудничества», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что сторонами был подтверждён настрой на дальнейшее усиление внешнеполитической координации в рамках ООН, БРИКС, G20 и в других многосторонних форматах с целью решения актуальных международных и региональных проблем через диалог и на основе уважения принципов Устава ООН.

Ранее спикер МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил газете «Известия», что его страна не присоединится к антироссийским санкциям.

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