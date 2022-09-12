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В КНР заявили о готовности Китая вместе с Россией защищать интересы двух стран

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Глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи в ходе встречи с послом России в Пекине Андреем Денисовым заявил о готовности Китая вместе с Россией защищать интересы двух стран.
В КНР заявили о готовности Китая вместе с Россией защищать интересы двух стран
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского МИД.

«Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы наполнять содержанием стратегическое взаимодействие двух стран на высоком уровне и защищать общие интересы, а также содействовать тому, чтобы международный порядок развивался в более справедливом и разумном направлении», — сказал Ян Цзечи.

По его словам, стороны твёрдо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, а также тесно сотрудничают в рамках многосторонних международных механизмов.

Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию прокомментировал развитие экономических и партнёрских отношений между Россией и Китаем.

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