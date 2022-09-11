Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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Об этом информирует замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили в Идлибе более 20 высокопоставленных членов «Джабхат ан-Нусры».
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.