В турецкой курортной Анталье произошёл лесной пожар
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Об этом пишет Dünya.
«В лесном массиве возле домов и теплиц в районе Ортакёй квартала Ташлычай по неустановленной причине вспыхнул пожар. Группы регионального управления лесного хозяйства Антальи были направлены в этот район после уведомления окружающих, которые видели дым», — пишет издание.
Команды пожарных с воздуха и земли пытаются взять огонь под контроль.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.