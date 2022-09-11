В турецкой курортной Анталье произошёл лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, пожарные пытаются взять пламя под контроль.

Об этом пишет Dünya.

«В лесном массиве возле домов и теплиц в районе Ортакёй квартала Ташлычай по неустановленной причине вспыхнул пожар. Группы регионального управления лесного хозяйства Антальи были направлены в этот район после уведомления окружающих, которые видели дым», — пишет издание.

Команды пожарных с воздуха и земли пытаются взять огонь под контроль.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.