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Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Путин провёл телефонные переговоры с Макроном
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.

«Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», — указывается в сообщении.

Ранее Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

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