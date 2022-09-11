Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.

«Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», — указывается в сообщении.

Ранее Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.