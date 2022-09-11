МИД КНР сделал представление США из-за кибератаки на китайский университет

Министерство иностранных дел Китая сделало представление США из-за кибератаки на Северо-Западный политехнический университет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское ведомство.

«Начальник департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао 8 сентября сделал посольству США представление в связи с кибератакой США на китайский Северо-Западный политехнический университет и кражей конфиденциальной информации», — сказал он.

Отмечается, что действия американской стороны стали серьёзным вмешательством в технологические секреты соответствующих китайских учреждений и нанесли вред безопасности ключевой инфраструктуры, учреждений, а также личных данных.

Ранее в Китае пригрозили контрмерами в ответ на продажу США оружия Тайваню.