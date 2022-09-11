военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД КНР сделал представление США из-за кибератаки на китайский университет

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Китая сделало представление США из-за кибератаки на Северо-Западный политехнический университет.
МИД КНР сделал представление США из-за кибератаки на китайский университет
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское ведомство.

«Начальник департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао 8 сентября сделал посольству США представление в связи с кибератакой США на китайский Северо-Западный политехнический университет и кражей конфиденциальной информации», — сказал он.

Отмечается, что действия американской стороны стали серьёзным вмешательством в технологические секреты соответствующих китайских учреждений и нанесли вред безопасности ключевой инфраструктуры, учреждений, а также личных данных.

Ранее в Китае пригрозили контрмерами в ответ на продажу США оружия Тайваню.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить