МИД КНР сделал представление США из-за кибератаки на китайский университет
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское ведомство.
«Начальник департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао 8 сентября сделал посольству США представление в связи с кибератакой США на китайский Северо-Западный политехнический университет и кражей конфиденциальной информации», — сказал он.
Отмечается, что действия американской стороны стали серьёзным вмешательством в технологические секреты соответствующих китайских учреждений и нанесли вред безопасности ключевой инфраструктуры, учреждений, а также личных данных.
Ранее в Китае пригрозили контрмерами в ответ на продажу США оружия Тайваню.