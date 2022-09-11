Политолог Брутер объяснил слова экс-главы МИД Австрии о провокации энергетического кризиса

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль о том, что кризис в сфере электроэнергетики в Европе начался в 2021 году и был спровоцирован европейскими политиками.

«Европа обещала перейти на зелёную энергетику и потратила на это много денег. Это привело к удорожанию энергетики и ориентировалось на то, что поставки из России энергоносителей будут происходить по тем же ценам и в тех же условиях», — объясняет политолог.

Он отметил, что ситуация изменилась, и на рынках «началась паника из-за прекращения существования дополнительных источников энергии, которые были необходимы».

«Поэтому Германия обратно собирается включать атомные станции — это следствие того, что энергии оказалось в дефиците и чем-то нужно заменять источники, которые выбыли», — добавил Брутер.

Ранее Карин Кнайсль заявила о кризисе в сфере электроэнергетики в Европе, который начался в 2021 году и был спровоцирован европейскими политиками.

Она отметила, что на данный момент рынок электроэнергии в Европе работает по «непонятным принципам».