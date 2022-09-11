Экс-глава МИД Австрии: в Европе самостоятельно спровоцировали энергетический кризис

Кризис в сфере электроэнергетики в Европе начался в 2021 году и был спровоцирован европейскими политиками, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике ещё до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15—18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года... В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — цитирует ТАСС Кнайсль.

Она отметила, что на данный момент рынок электроэнергии в Европе работает по «непонятным принципам».

По её словам, рынок примерно 18 лет назад направили по пути предпочтения возобновляемой энергии.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.