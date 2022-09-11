военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-глава МИД Австрии: в Европе самостоятельно спровоцировали энергетический кризис

Короткая ссылка
Кризис в сфере электроэнергетики в Европе начался в 2021 году и был спровоцирован европейскими политиками, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике ещё до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15—18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года... В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — цитирует ТАСС Кнайсль.

Она отметила, что на данный момент рынок электроэнергии в Европе работает по «непонятным принципам».

По её словам, рынок примерно 18 лет назад направили по пути предпочтения возобновляемой энергии.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить