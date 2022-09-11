GT: военная промышленность США столкнётся с трудностями замены компонентов из Китая

Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов. Об этом заявил китайский военный аналитик Вэй Дунсюй.

«Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всём высокотехнологичном оборудовании», — заявил он в интервью газете Global Times.

Дунсюй отметил, что краткосрочные замены китайской продукции приведут к увеличению расходов для промышленности США.

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