GT: военная промышленность США столкнётся с трудностями замены компонентов из Китая
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«Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всём высокотехнологичном оборудовании», — заявил он в интервью газете Global Times.
Дунсюй отметил, что краткосрочные замены китайской продукции приведут к увеличению расходов для промышленности США.
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