Nikkei: Япония и США создадут центр по разработке микрочипов нового поколения
Отмечается, что центр будет создан японским Институтом по исследованию чипов при сотрудничестве с Токийским университетом и Институтом естественных наук (Рикэн).
Оборудование и специалистов предоставит Национальный центр полупроводниковых технологий США.
Ранее генеральный директор консорциума «Вычислительная техника», член Экспертного совета при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России по радиоэлектронной промышленности Светлана Легостаева прокомментировала ситуацию с импортозамещением в области производства чипов.