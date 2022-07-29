Nikkei: Япония и США создадут центр по разработке микрочипов нового поколения

Япония и США намерены открыть научно-исследовательский центр по разработке 2-нанометровых микрочипов нового поколения, сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что центр будет создан японским Институтом по исследованию чипов при сотрудничестве с Токийским университетом и Институтом естественных наук (Рикэн).

Оборудование и специалистов предоставит Национальный центр полупроводниковых технологий США.

Ранее генеральный директор консорциума «Вычислительная техника», член Экспертного совета при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России по радиоэлектронной промышленности Светлана Легостаева прокомментировала ситуацию с импортозамещением в области производства чипов.