Специалист Легостаева прокомментировала ситуацию с импортозамещением в области производства чипов

Генеральный директор консорциума «Вычислительная техника», член Экспертного совета при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России по радиоэлектронной промышленности Светлана Легостаева прокомментировала ситуацию с импортозамещением в области производства чипов.

Об этом сообщает ФАН.

Как считает эксперт, на первом этапе отечественные предприятия микроэлектроники будут сфокусированы на обеспечении нужд инфраструктурных объектов.

«Россия всегда была в тройке мировых держав, которые были способны заниматься микроэлектронным бизнесом. Сейчас у нас абсолютно правильная политика максимальной закрытости в этом вопросе. Единственное, что можно сказать, — шаги в этом направлении уже сделаны», — отметила Легостаева.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с импортозамещением.