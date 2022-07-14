Специалист Легостаева прокомментировала ситуацию с импортозамещением в области производства чипов
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Об этом сообщает ФАН.
Как считает эксперт, на первом этапе отечественные предприятия микроэлектроники будут сфокусированы на обеспечении нужд инфраструктурных объектов.
«Россия всегда была в тройке мировых держав, которые были способны заниматься микроэлектронным бизнесом. Сейчас у нас абсолютно правильная политика максимальной закрытости в этом вопросе. Единственное, что можно сказать, — шаги в этом направлении уже сделаны», — отметила Легостаева.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с импортозамещением.