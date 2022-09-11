В Греции открыли предупредительный огонь при появлении подозрительного судна
«В субботу днем патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова», — приводит РИА Новости сообщение охраны.
Отмечается, что капитан судна не подчинился приказу остановиться, в ходе последовавшего преследования были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор.
Судно после этого не остановилось и вошло в территориальные воды Турции.
Ранее министерство национальной обороны Турции заявило, что Греция предприняла попытку перехватить турецкий морской патрульный самолёт во время миссии НАТО.