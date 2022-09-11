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В Греции открыли предупредительный огонь при появлении подозрительного судна

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Береговая охрана Греции заявила, что открыла предупредительный огонь во время преследования «подозрительного судна» в греческих территориальных водах.

«В субботу днем патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова», — приводит РИА Новости сообщение охраны.

Отмечается, что капитан судна не подчинился приказу остановиться, в ходе последовавшего преследования были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор.

Судно после этого не остановилось и вошло в территориальные воды Турции.

Ранее министерство национальной обороны Турции заявило, что Греция предприняла попытку перехватить турецкий морской патрульный самолёт во время миссии НАТО.

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