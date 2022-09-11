Politico: США предоставят союзникам гранты на покупку оружия

США предоставят своим союзникам в Восточной Европе гранты на покупку военной продукции, пишет издание Politico.

«Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО», — говорится в материале.

Отмечается, что многие восточноевропейские страны, особенно в Прибалтике, стали уязвимы после передачи оружия Украине.

Также сообщается, что страны Восточной Европы продолжают передавать свою советскую технику на Украину.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО.