Премьер Греции заявил о новых мерах поддержки населения суммой €5,5 млрд

До конца текущего года и в 2023 году правительство Греции выделит €5,5 млрд на поддержку населения, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

«Меры, которые я объявляю сегодня, чрезвычайные для оставшейся части 2022 года и постоянные с 2023 года, составляют суммарно примерно €5,5 млрд, не считая, подчеркиваю, ежемесячной субсидии на электроэнергию для всех», — приводит РИА Новости слова Мицотакиса в рамках открытия 86-й Международной выставки.

Он отметил, что государство в череде кризисов государство уже выделило €50 млрд.

2 мая на севере Греции, в Александруполисе, приступили к строительству плавучего терминала СПГ, способствующего поэтапному отказу ЕС от газа из России.