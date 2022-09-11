Премьер Греции заявил о новых мерах поддержки населения суммой €5,5 млрд
«Меры, которые я объявляю сегодня, чрезвычайные для оставшейся части 2022 года и постоянные с 2023 года, составляют суммарно примерно €5,5 млрд, не считая, подчеркиваю, ежемесячной субсидии на электроэнергию для всех», — приводит РИА Новости слова Мицотакиса в рамках открытия 86-й Международной выставки.
Он отметил, что государство в череде кризисов государство уже выделило €50 млрд.
2 мая на севере Греции, в Александруполисе, приступили к строительству плавучего терминала СПГ, способствующего поэтапному отказу ЕС от газа из России.