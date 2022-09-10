Премьер Польши раскритиковал Германию за нерешительность в конфликте на Украине
- Gettyimages.ru
«Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей», — заявил он в интервью Der Spiegel.
Моравецкий также подверг критике энергетическую политику ФРГ.
«Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах», — констатировал польский премьер.
Он отметил большую зависимость Германии от России в энергетике. Именно энергетическая политика Германии, по мнению Моравецкого, нанесла ущерб всей Европе.
Кроме того, Моравецкий обратил внимание на «преклонение Германии перед Россией».
«Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней», — заключил он.
Ранее Моравецкий заявил, что в Евросоюзе существует раскол из-за ситуации вокруг Украины и он может привести к внутреннему взрыву в объединении.