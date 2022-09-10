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Премьер Польши раскритиковал Германию за нерешительность в конфликте на Украине

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за проявленную, по его мнению, нерешительность в украинском конфликте.
Премьер Польши раскритиковал Германию за нерешительность в конфликте на Украине
  • Gettyimages.ru

«Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей», — заявил он в интервью Der Spiegel.

Моравецкий также подверг критике энергетическую политику ФРГ.

«Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах», — констатировал польский премьер.

Он отметил большую зависимость Германии от России в энергетике. Именно энергетическая политика Германии, по мнению Моравецкого, нанесла ущерб всей Европе.

Кроме того, Моравецкий обратил внимание на «преклонение Германии перед Россией».

«Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней», — заключил он.

Ранее Моравецкий заявил, что в Евросоюзе существует раскол из-за ситуации вокруг Украины и он может привести к внутреннему взрыву в объединении.

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