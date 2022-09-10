Вучич объяснил запрет на проведение гей-парада в Белграде

МВД Сербии в скором времени вынесет решение о запрете на проведение гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, заявил сербский лидер Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности.

«Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играть с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы «оспы обезьян», — приводит его слова РИА Новости.

Вучич назвал положение в стране трудным и отметил, что в такой ситуации вероятны угрозы беспорядков.

Ранее Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косове и Метохии и других проблем и задач.

Европейский союз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride, который ранее был объявлен отменённым.