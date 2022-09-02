ЕС призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада

Европейский союз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride, который ранее был объявлен отменённым.

«В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитической службы ЕС.

В Брюсселе выразили надежду, что близкие партнёры Евросоюза будут привержены «защите прав человека».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косове и Метохии и других проблем и задач.