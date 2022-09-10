США намерены наказывать не соблюдающие потолок цен на нефть России компании

США намерены вводить санкции против физических лиц и компаний, которые будут покупать нефть России дороже потолка цен, сообщает американское министерство финансов.

«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», — приводит РИА Новости сообщение.

Также стало известно, что США не станут покупать российскую нефть после введения потолка цен на неё.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.