ЕК советует отдавать наименьший приоритет запросам от россиян на туристические визы

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза в неприоритетном режиме рассматривать заявки от граждан России на визы в ЕС в туристических целях.

«Консульства должны отдавать меньший приоритет заявителям, у которых нет существенной причины для поездки, например, туристам», — говорится в рекомендациях.

Консульства также могут принимать решения по заявкам на визу от россиян вплоть до 45 дней вместо 15-ти дней в обычных случаях.

«ЕС останется открытым для заявителей из России на получение визы, путешествующих с жизненно важными целями, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества», — сказано в заявлении.

Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС тщательно проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.