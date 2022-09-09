ЕК советует отдавать наименьший приоритет запросам от россиян на туристические визы
- РИА Новости
«Консульства должны отдавать меньший приоритет заявителям, у которых нет существенной причины для поездки, например, туристам», — говорится в рекомендациях.
Консульства также могут принимать решения по заявкам на визу от россиян вплоть до 45 дней вместо 15-ти дней в обычных случаях.
«ЕС останется открытым для заявителей из России на получение визы, путешествующих с жизненно важными целями, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества», — сказано в заявлении.
Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС тщательно проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.