военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЕК советует отдавать наименьший приоритет запросам от россиян на туристические визы

Короткая ссылка
Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза в неприоритетном режиме рассматривать заявки от граждан России на визы в ЕС в туристических целях.
ЕК советует отдавать наименьший приоритет запросам от россиян на туристические визы
  • РИА Новости

«Консульства должны отдавать меньший приоритет заявителям, у которых нет существенной причины для поездки, например, туристам», — говорится в рекомендациях.

Консульства также могут принимать решения по заявкам на визу от россиян вплоть до 45 дней вместо 15-ти дней в обычных случаях.

«ЕС останется открытым для заявителей из России на получение визы, путешествующих с жизненно важными целями, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества», — сказано в заявлении.

Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС тщательно проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить