Полянский заявил, что механизма лишения России права вето в Совбезе ООН не существует

Механизма отбора у России права вето в Совете безопасности ООН не существует. Об этом заявил заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать её заново тогда, без России. Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают», — сказал он в эфире «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что заседание Совбеза ООН по инициативе США и Албании — это новая веха в кампании Киева и Запада по дезинформации.