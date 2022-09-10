Полянский заявил, что механизма лишения России права вето в Совбезе ООН не существует
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«Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать её заново тогда, без России. Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают», — сказал он в эфире «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.
Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что заседание Совбеза ООН по инициативе США и Албании — это новая веха в кампании Киева и Запада по дезинформации.