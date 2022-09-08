Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой дезинформации

Заседание Совбеза ООН по инициативе США и Албании — это новая веха в кампании Киева и Запада по дезинформации, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединённых Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и её западными спонсорами против нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский сообщил, что США и Албания в ходе заседания СБ ООН по Украине намерены обсудить «фильтрацию» украинцев в России.

Он добавил, что Москве есть чем парировать: по словам дипломата, российская делегация «припасла кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнёров.