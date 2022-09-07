Полянский: США и Албания намерены обсудить в ООН «фильтрацию» украинцев в России

США и Албания в ходе заседания СБ ООН по Украине намерены обсудить «фильтрацию» украинцев в России, заявил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России», — сообщил Полянский в Telegram.

Он отметил, что Москве есть чем парировать: по словам дипломата, российская делегация «припасла кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнёров.

«Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», — добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что менее трети стран — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине.