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Полянский: США и Албания намерены обсудить в ООН «фильтрацию» украинцев в России

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США и Албания в ходе заседания СБ ООН по Украине намерены обсудить «фильтрацию» украинцев в России, заявил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.
Полянский: США и Албания намерены обсудить в ООН «фильтрацию» украинцев в России
  • AP
  • © John Minchillo

«Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России», — сообщил Полянский в Telegram.

Он отметил, что Москве есть чем парировать: по словам дипломата, российская делегация «припасла кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнёров.

«Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», — добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что менее трети стран — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине.

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