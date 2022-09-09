The Times: Карла III официально провозгласят королём Великобритании 10 сентября
«Завтра Чарльз будет официально провозглашен новым сувереном», — говорится в сообщении The Times.
Уточняется, что король и королева-консорт Камилла вернутся в Лондон из замка Балморал.
8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II.
В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.
Президент России Владимир Путин в послании королю Карлу III выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.