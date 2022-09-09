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The Times: Карла III официально провозгласят королём Великобритании 10 сентября

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Карла III официально провозгласят королём Великобритании в субботу, 10 сентября.

«Завтра Чарльз будет официально провозглашен новым сувереном», — говорится в сообщении The Times.

Уточняется, что король и королева-консорт Камилла вернутся в Лондон из замка Балморал.

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II.

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней. 

Президент России Владимир Путин в послании королю Карлу III выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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