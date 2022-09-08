В Британии начался национальный траур после смерти королевы Елизаветы II

В Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II начался период национального траура, который продлится десять дней. Новым монархом после её смерти стал принц Чарльз.

Об этом сообщил канал Sky News.

«После смерти королевы новым монархом сразу же стал принц Чарльз. Официальных подробностей о том, что произойдёт в ближайшие дни, не поступало, но ожидается, что королеве будут устроены государственные похороны, как это принято в ознаменование смерти монарха», — сообщает телеканал.

Как ожидается, тело королевы перевезут в Букингемский дворец.

Крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи и матчи по крикету, скорее всего, будут отложены.