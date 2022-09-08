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В Британии начался национальный траур после смерти королевы Елизаветы II

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В Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II начался период национального траура, который продлится десять дней. Новым монархом после её смерти стал принц Чарльз.
В Британии начался национальный траур после смерти королевы Елизаветы II
  • AP
  • © Frank Augstein

Об этом сообщил канал Sky News.

«После смерти королевы новым монархом сразу же стал принц Чарльз. Официальных подробностей о том, что произойдёт в ближайшие дни, не поступало, но ожидается, что королеве будут устроены государственные похороны, как это принято в ознаменование смерти монарха», — сообщает телеканал.

Как ожидается, тело королевы перевезут в Букингемский дворец.

Крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи и матчи по крикету, скорее всего, будут отложены.

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