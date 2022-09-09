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Береговая охрана Японии забрала у России тела погибших при крушении судна Kazu 1

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Береговая охрана Японии забрала тела трёх японцев, погибших при крушении круизного судна Kazu 1, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Сегодня утром в порту Корсаков российская сторона передала береговой охране три обнаруженных ранее тела», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, патрульный катер уже покинул Сахалин.

Мацуно подчеркнул, что ухудшение российско-японских отношений не сказалось на диалоге по данной операции.

В апреле круизное судно Kazu 1 подало сигнал и сообщило, что тонет

Уточняется, что на борту находились 26 человек.

27 мая стало известно, что в Японии подняли на поверхность затонувший корабль.

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