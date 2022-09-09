Береговая охрана Японии забрала у России тела погибших при крушении судна Kazu 1
«Сегодня утром в порту Корсаков российская сторона передала береговой охране три обнаруженных ранее тела», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, патрульный катер уже покинул Сахалин.
Мацуно подчеркнул, что ухудшение российско-японских отношений не сказалось на диалоге по данной операции.
В апреле круизное судно Kazu 1 подало сигнал и сообщило, что тонет.
Уточняется, что на борту находились 26 человек.
27 мая стало известно, что в Японии подняли на поверхность затонувший корабль.