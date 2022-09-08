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Bloomberg: США могут высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов

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Соединённые Штаты изучают возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов на фоне роста цен на топливо. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США могут высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов
  • AP

«В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объёмы из стратегических резервов страны», — говорится в материале.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, рост цен ожидается в декабре этого года, когда вступят в силу санкции ЕС в отношении российских поставок.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине и $2 млрд на снижение цен на топливо в США.

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