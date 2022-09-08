Bloomberg: США могут высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов

Соединённые Штаты изучают возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов на фоне роста цен на топливо. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объёмы из стратегических резервов страны», — говорится в материале.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, рост цен ожидается в декабре этого года, когда вступят в силу санкции ЕС в отношении российских поставок.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине и $2 млрд на снижение цен на топливо в США.