Президент Украины Владимир Зеленский готов на всё, чтобы сохранить военную и финансовую поддержку западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский делает всё и готов на всё, чтобы сохранить военную и финансовую поддержку США и их союзников, в том числе и для того, чтобы демонстрировать гражданам Украины, что всё нормально, что всё идёт по плану», — сообщила она на брифинге.

Захарова добавила, что попытки ВСУ организовать контрнаступление на Харьковском направлении призваны убедить западных лидеров продолжать поставки оружия Украине.

Ранее бригадный генерал ВС США Марк Киммитт в статье для The Wall Street Journal заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ.