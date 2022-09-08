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Захарова заявила, что Зеленский готов на всё ради сохранения военной поддержки Запада

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Президент Украины Владимир Зеленский готов на всё, чтобы сохранить военную и финансовую поддержку западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский делает всё и готов на всё, чтобы сохранить военную и финансовую поддержку США и их союзников, в том числе и для того, чтобы демонстрировать гражданам Украины, что всё нормально, что всё идёт по плану», — сообщила она на брифинге.

Захарова добавила, что попытки ВСУ организовать контрнаступление на Харьковском направлении призваны убедить западных лидеров продолжать поставки оружия Украине.

Ранее бригадный генерал ВС США Марк Киммитт в статье для The Wall Street Journal заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ.

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