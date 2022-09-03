Генерал США назвал сокращение поставок передового оружия катастрофой для Киева

Бригадный генерал ВС США Марк Киммитт написал статью для The Wall Street Journal, в которой заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ.

В материале он выразил мнение, что наличие в одном из последних пакетов военной помощи гаубиц 105 мм и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами оружия у НАТО.

«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство», — цитирует его РИА Новости.

Генерал отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для ВСУ, так что ему пора задуматься над переговорами.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения Пятой статьи Устава НАТО.