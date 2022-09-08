AP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняется, на встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками Блинкен объявил о выделении военного финансирования в размере $2 млрд для Украины и ещё 18 государств, «которые в будущем могут столкнуться с российской агрессией».

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

Также сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине и $2 млрд на снижение цен на топливо в США.