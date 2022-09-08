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Политолог прокомментировал оценку стоимости «участия» Франции в конфликте на Украине

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Национального собрания Франции Филипа Лоттьо, в котором он поднял вопрос, во сколько Парижу обходится опосредованное участие в продолжающемся на Украине конфликте.
Политолог прокомментировал оценку стоимости «участия» Франции в конфликте на Украине
  • AP
  • © Lewis Joly

Политолог отметил, что поддержка Украины «обходится Франции дорого» и может, по его мнению, привести к «сокращению трат на нужды населения республики».

Бальбек считает, что это вызывает вопросы у депутатов парламента, которые переживают о том, как это отразится на уровне жизни французов.

«К сожалению, сегодня патриотов у власти в Европе нет, есть вассалы и лакеи Вашингтона, которым как прикажут, так они и сделают. И ожидать, что из-за депутатского запроса Франция снизит поставки на Украину — бессмысленно, потому что французы как-нибудь переживут, а перед Америкой упасть лицом в грязь нельзя», — высказался собеседник RT.

Он также предположил, что ответ на запрос депутата будет пространным.

«А может ещё и повестку в прокуратуру вручат, чтоб разузнать, не является ли он «агентом» Кремля», — заключил эксперт.

Ранее Лоттьо поднял вопрос о том, во сколько Парижу обходится опосредованное участие в продолжающемся на Украине конфликте.

Соответствующее обращение он направил Ролану Лескюру, министру-делегату, в компетенцию которого входят вопросы, связанные с государственными счетами. 

Вместе с тем парламентарий напомнил, что Париж уделяет внимание ещё одному направлению — принимает украинских беженцев, содержание которых стало дополнительной статьёй расходов государственных средств.

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