Небензя: переселенцы с Украины проходят не «фильтрацию», а регистрацию
«Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не «фильтрации», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании СБ ООН.
Он отметил, что после регистрации нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения.
Ранее посольство России в США назвало материал Госдепартамента о фильтрационных лагерях в ДНР фальшивкой.