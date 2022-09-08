Небензя: переселенцы с Украины проходят не «фильтрацию», а регистрацию

Вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят регистрацию, а не «фильтрацию», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не «фильтрации», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании СБ ООН.

Он отметил, что после регистрации нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения.

Ранее посольство России в США назвало материал Госдепартамента о фильтрационных лагерях в ДНР фальшивкой.