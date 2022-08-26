Посольство России назвало фальшивкой материал Госдепа о фильтрационных лагерях

Посольство России в США назвало материал Госдепартамента о фильтрационных лагерях в ДНР фальшивкой.

«Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР фильтрационных лагерях», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Отмечается, что данный материал является фальшивкой, направленной на дискредитацию российской спецоперации.

В посольстве подчеркнули, что Россия привержена соблюдению норм международного права.

16 июня посольство России в Вашингтоне заявило, что в Соединённых Штатах распространяются фальшивки о действиях Вооружённых сил России, но при этом игнорируется информация об обстрелах.