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Сербия купит у Турции беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро

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Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро, сообщил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Сербия купит у Турции беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Мы сегодня говорили о расширении сотрудничества наших министерств обороны, военном сотрудничестве, сотрудничестве в оборонной промышленности. Я хочу сказать, и мы не скрываем этого, что Сербия планирует купить беспилотники Bayraktar. Но мы видим, что весь мир хочет их купить, поэтому мы встали в очередь и ждём», — цитирует Вучича РИА Новости.

Вместо первоначально согласованных нескольких десятков миллионов евро Белград готов перейти к цифре в несколько сотен миллионов евро, подчеркнул он.

Он также анонсировал совместные учения десантников Сербии и Турции.

Сербия сообщила о планах купить у Турции беспилотники в апреле.

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