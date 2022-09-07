Канцлер ФРГ Шольц заявил о поставках Украине самого современного оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине самое современное оружие.

Как пишет ТАСС, об этом он сказал на пленарном заседании в бундестаге.

По его словам, в частности, Киеву были отправлены артиллерийские средства, системы ПВО.

«Это самое современное оружие, которое как раз сейчас необходимо в боях на востоке Украины. Мы будем продолжать это делать — и это наша обязанность до тех пор, пока необходимо», — заявил Шольц.

Ранее канцлер ФРГ выразил мнение, что между странами необходимо разделить нагрузку по поставкам оружия на Украину.