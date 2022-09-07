Посол Денисов заявил об отсутствии предпосылок для военного альянса России и Китая

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что никаких предпосылок для создания военного союза России и КНР нет.

«Вы знаете, глядя на то, что происходит в мире, поневоле задаёшься вопросом о том, зачем западные «партнёры» прилагают такие неимоверные усилия для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга, я, конечно, немножко утрирую, скажем так, радикализирую, но на самом деле такое ощущение есть», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что руководители двух стран не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу Россия и Китай не стремятся.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.